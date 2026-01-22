Киселова за Радев и изборите: Има аргументи, но и пропуски

„Очаквам да чуем по-голяма яснота от Румен Радев и какви са намеренията му, след като излезе решението на Конституционния съд“, заяви депутатът от БСП и бивш председател на Народното събрание Наталия Киселова в интервю за БНТ.

Киселова коментира и темата за референдума за еврото, като подчерта, че при взетите решения са съществували както политически, така и юридически аргументи. Тя напомни, че 151 народни представители са подкрепили позицията на управителя на Българската народна банка и че решението е било взето по-малко от три работни седмици преди излизането на двата ключови доклада.

По думите ѝ, ако докладите бяха отложени заради искането за референдум, биха били необходими години, за да бъдат покрити отново критериите. „Като юрист мога да кажа, че имаше аргументи, но основният въпрос, който е решен с договор, не може да бъде подлаган на референдум“, посочи тя.

По отношение на президента Радев Киселова заяви, че винаги е изразявала подкрепа, когато той е действал в рамките на Конституцията, и отбеляза, че на него му се е паднало да бъде държавен глава в изключително турбулентен период.

В изявлението си депутатът от БСП призова и за отлагане на влизането в сила на сканиращите устройства на изборите, като подчерта, че не е обърнато достатъчно внимание на район „Чужбина“, както и на начина, по който ще бъдат закупени машините при липса на бюджет и финансов ресурс.

