БСП против активната регистрация: Няма да има ограничаване на вота!

БСП няма да подкрепи предложения, които могат да бъдат възприети като ограничаване на избирателното право. Това заяви пред Нова телевизия Наталия Киселова, депутат от БСП-Обединена левица и бивш председател на Народното събрание, по повод твърденията, че партията настоява за въвеждане на предварителна активна регистрация за граждани, които не са гласували на предходни избори.

По думите й подобна мярка не може да бъде въвеждана в кратки срокове преди вот, защото в този момент тя неизбежно изглежда като опит за възпрепятстване на гласуването, а не като стимул за по-висока активност. Киселова подчерта, че когато изборите са непосредствено предстоящи, всяка промяна в правилата поражда съмнения, напрежение и допълнително недоверие. Според нея подобни идеи биха могли да се обсъждат единствено в дългосрочен план и с достатъчно време за обществен дебат и подготовка.

Киселова обясни, че още в началото на работата на 51-о Народно събрание всички парламентарни сили, преминали 4-процентната бариера, са внесли свои предложения за промени в Изборния кодекс. Анализът на БСП е показал необходимост от по-добро пречистване на избирателните списъци и от мерки за повишаване на активността, като именно в този контекст е била обсъждана и идеята за активна гражданска регистрация. Тя обаче е била замислена като концепция за бъдещ период, а не като спешна промяна непосредствено преди избори.

Според бившия председател на парламента липсата на достатъчен период между приемането и прилагането на подобни текстове създава усещане за административна бариера пред избирателите. Именно по тази причина, уточни тя, БСП ще оттегли предложението при разглеждането му в парламентарната комисия.

Киселова коментира и острия политически спор около начина на гласуване, като припомни, че в миналото БСП е била сред партиите, подкрепили въвеждането на машинния вот с очакването той да подобри честността на изборния процес. Натрупаната практика обаче показва, че проблеми съществуват както при хартиеното, така и при машинното гласуване.

Тя посочи, че доказани злоупотреби са установявани основно при хартиения вот, но в последните избори, включително при местния вот в голяма столична община, сериозни спорове са възникнали именно около машинното гласуване. По думите ѝ прибързаните промени „в 12 без една“ не решават проблемите, а създават нови.

Киселова даде и личен пример от участието си в секционна избирателна комисия в чужбина през 2023 г., когато машината е разпечатала бюлетина с неясно отразен вот, което е поставило под съмнение еднозначното отчитане на гласа. Според нея всяка промяна в изборното законодателство трябва да увеличава доверието в процеса, а не да го разклаща.

Тя подчерта, че кризата в българската политика е пряко свързана с ерозията на доверието към изборите и към Народното събрание. В този контекст всяка реформа трябва да бъде резултат от широко политическо съгласие, защото в противен случай рискува да задълбочи разделението в обществото.

Киселова обяви, че официалната позиция на БСП ще бъде представена в Комисията по конституционни и правни въпроси, като изрази и личното си убеждение, че страната не е готова за нови технологични експерименти в изборния процес. Тя уточни, че към момента не подкрепя въвеждането на сканиращи устройства и че подобни решения трябва да бъдат вземани само след сериозна координация с Централната избирателна комисия и след внимателен анализ на обществените нагласи.

В този смисъл, добави Киселова, не бива да се пренебрегва и фактът, че на последните избори по-голямата част от избирателите са предпочели хартиената бюлетина – сигнал, който също трябва да бъде отчетен при бъдещи решения.

