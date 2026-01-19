БСП отново ще има президент. Това обяви във фейсбук зам.-председателят на соцпартията Калоян Паргов и допълни: "Успех, Илияна Йотова!"

Ето целия пост на Калоян Паргов:

#БСП отново ще има президент.

Успех, Илияна Йотова!

Решението на президента Радев да размести политическите пластове се надявам да е за доброто на #България и запазване геополитическата ориентация на страната, защото патовото политическо състояние през последните години не беше и не е полезно за гражданите и държавата.

