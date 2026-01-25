Ще се събере ли Радев с ПП-ДБ след като ги нарече шарлатани?

Идеята за „нов обществен договор“, поставена от Румен Радев, отново изостри въпроса за реалната тежест на бъдещия му политически проект и за това с кого би могъл да търси управление. На фона на разместванията около „Дондуков“ 2 и очакваните решения от „Дондуков“ 1 анализатори виждат както потенциал за сериозно пренареждане на политическото поле, така и дълбоки противоречия, особено по линията Радев-„Продължаваме промяната-Демократична България“.

В предаването „Тази събота и неделя“ по БТВ комуникационният експерт Александър Христов, политологът Любомир Стефанов и журналистът Ружа Райчева очертаха различни сценарии за ефекта от евентуалната поява на партия около президента.

Според Ружа Райчева Радев има потенциал да „разбърка картите на всички“, като най-големият въпрос е не дали ще го направи, а на кого ще нанесе най-сериозния удар. Тя посочи, че макар подобен сценарий да изглежда парадоксален за избирателите, на този етап именно ПП-ДБ изглеждат като възможен, но изключително проблематичен партньор. В същото време най-застрашени според нея остават БСП и Има такъв народ, както и формации с евроскептичен и патриотичен профил, към чиито избиратели Радев отправя сигнали, включително чрез предложението си за референдум за еврозоната. По думите й той съзнателно е избрал трудния път да опита да обедини либерални и патриотични нагласи в един политически проект.

Комуникационният експерт Александър Христов определи действията на Радев като премерени и стратегически. Според него президентът е напълно наясно с очакванията към себе си и се опитва да обхване максимално широк кръг от хора. Христов описа поведението му като „месиянско“, при което фокусът пада върху разговор с възможно най-много обществени групи и търсене на най-малкото общо кратно, около което те могат да бъдат обединени. Комуникационните сигнали, по думите му, показват желание за максимално разширяване на влиянието чрез внимателно подбрани послания и съюзници.

Политологът Любомир Стефанов подчерта, че в политиката страхът не е добър съветник, но призна, че почти всяка партия има причина да се притеснява от евентуален проект на Радев. Той напомни, че първото впечатление се прави само веднъж и Радев го е направил преди девет години, което прави невъзможно днес да бъде възприет като „ново лице“, появило се внезапно на политическата сцена.

Най-голямото противоречие остава евентуалната формула с ПП-ДБ. Анализаторите отбелязаха, че за самата коалиция не би било безпрецедентно да се събере с политически опоненти, които преди е критикувала. За Радев обаче задачата изглежда значително по-трудна - особено на фона на факта, че преди години той нарече представители на ПП „шарлатани“. Именно това прави подобна коалиция възможна на теория, но изключително трудна за обяснение пред обществото на практика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com