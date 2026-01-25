Какво ще прави Слави Василев в политическия проект на Радев

Политическият анализатор Слави Василев открито заяви готовност да се включи в новия политически проект на президента Румен Радев. По думите му решаващият момент ще бъде официалното анонсиране на хората около президента. Василев даде ясно да се разбере, че ролята му няма да е странична.

Слави Василев обяви в ефира на БНТ, че очаква в близките дни Румен Радев да представи своя екип. „Ако бъда поканен – ще се присъединя“, каза той, като подчерта, че обществото има нужда от ясно политическо лидерство и реално присъствие в парламента. „Човек не подава оставка като президент, за да остане в небитието. Мисля, че още идната седмица ще има новини“, допълни Василев.

Анализаторът подчерта, че именно липсата на силни алтернативи е сринала избирателната активност. „Разгеле – нещо се случва. Постното политическо меню беше една от причините хората да не гласуват. Сега това меню ще се обнови“, заяви той и загатна, че проектът на Радев може да даде усещане за реален избор.

Още в началото на седмицата Слави Василев направи заявка, че ще прекрати участията си като политолог и ще се включи в партията на Радев, макар тя все още да не е официално учредена. Той уточни, че не държи на депутатско място и че решението кой ще бъде кандидат-депутат зависи изцяло от Румен Радев. „Ще бъда редови член. Кой ще е депутат – това ще обяви самият Радев“, каза Василев.

По-късно той внесе допълнително уточнение, като заяви, че първо трябва да се види каква ще е партията и кои ще са хората в нея. „Когато той ги анонсира, тогава обществото ще осъзнае, че проектът е реалност. Смятам, че има потенциал да събере 121 човека в парламента“, подчерта анализаторът.

Василев коментира и възможните коалиции около Радев, като даде да се разбере, че президентът ще действа прагматично. „Радев ще има свой екип и ще се бори за парламента. Ще се държи така, че средствата да оправдаят целта. Съдебната реформа обаче не може да се постигне дори със 121 депутати – нужни са над 160“, заяви той, като прогнозира, че президентът ще бъде изключително пестелив в изказванията си.

По думите на Василев досегашната позиция на Радев като държавен глава е била силно ограничена. „Като президент той нямаше реален властови ресурс и беше непрекъснато атакуван от политическия елит. Оттук нататък ще става още по-трудно“, предупреди той.

Анализаторът прогнозира и мащабна негативна кампания срещу Радев. „Очаквам той да стане мишена на абсолютно всички. Кампанията ще бъде огромна смес от лъжи и манипулации“, каза Василев, като даде пример с твърдения на Атанас Атанасов от ПП-ДБ, които според него са неверни.

Относно позициите на Радев за Украйна и външната политика Василев подчерта, че тепърва ще се търсят ясни отговори. „Сигурно ще трябва да се позиционира, но смятам, че възгледите му се припокриват с мнозинството от българските граждани. Ще има и други лица, които ще се борят срещу него, и там ще се водят истинските сблъсъци“, заключи Слави Василев.

