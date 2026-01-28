Шефът на БНБ влезе при Йотова

Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев пристигна днес на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Държавният глава го посрещна лично на входа на президентската институция.

Разговорът между президента и управителя на БНБ се провежда при закрити врата. Срещата е част от серията консултации с ръководители на ключови институции, измежду които президентът може да избере служебен министър-председател.

По-късно през деня Илияна Йотова ще проведе разговори и с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, които също попадат в т.нар. „домова книга“ за служебен премиер.

Вчера, в рамките на същата процедура, президентът се срещна с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян. След разговора Назарян заяви, че политическо лице не бива да оглавява служебен кабинет, тъй като това би подкопало усещането за безпристрастност и равна дистанция от всички партии.

Очаква се след приключване на консултациите президентът да обяви решението си за служебен министър-председател и състава на служебното правителство.

