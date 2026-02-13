България с мощно присъствие на Мюнхенската конференция

Президентът Илияна Йотова ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия на 13 и 14 февруари за участие в 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността. Тазгодишното издание на форума събира близо 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял свят.

В рамките на събитието държавният глава ще проведе редица срещи на високо равнище. Сред тях са разговори с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и с Николай Младенов - върховен изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Мюнхенската конференция по сигурността е утвърден международен форум в областта на външната политика и отбраната и традиционно поставя акцент върху най-острите глобални предизвикателства. Очаква се участниците да направят задълбочен преглед на актуалната среда за сигурност и да обсъдят възможните решения в условията на нарастващо геополитическо напрежение.

В конференцията ще се включи и министър-председателят в оставка Росен Желязков. По време на престоя си в Мюнхен той ще проведе срещи с главния изпълнителен директор на Rheinmetall AG Армин Папергер, както и с главния изпълнителен директор на Шварц Групе Герд Хшановски. Форумът предоставя възможности както за дебати на високо равнище, така и за двустранни разговори с ключови представители на европейския бизнес и отбранителната индустрия.

От Министерството на отбраната потвърдиха, че в 62-ата Мюнхенска конференция ще участват и министърът в оставка Атанас Запрянов, както и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Сред основните теми на дискусиите са европейската сигурност и отбрана, бъдещето на трансатлантическите отношения, регионалните конфликти и отражението на технологичния напредък върху военната среда. В дневния ред са още въпросите за развитието на отбранителните способности, иновациите в сектора и контрола върху въоръженията, както и задълбочаването на европейското сътрудничество в областта на сигурността.

