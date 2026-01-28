Само при криза! Чобанов очерта границата за служебен премиер

„Бих поел поста служебен министър-председател, ако има опасност от конституционна криза. Не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля“, заяви Петър Чобанов след срещата си с президента Илияна Йотова.

„Президентската двойка трябва да е от лидери, институционално подготвени, които да мислят за държавата. С президента проведохме задълбочен разговор за това какво ни очаква и какви са предизвикателствата пред България. Институционалният диалог трябва да продължи и със служебния кабинет. Ще отстояваме достойна европейска позиция“, допълни той.

Чобанов заяви, че към момента не вижда основание да поеме поста служебен министър-председател, тъй като няма риск от конституционна криза и има достатъчно други кандидати, които са изразили готовност да заемат тази роля.

„Разликата с предишните процедури е, че тогава ясно заявих, че бих поел поста служебен премиер само ако има опасност от конституционна криза и ако никой друг не би се съгласил. В момента списъкът е разширен, част от хората още при избора си са били с ясното съзнание, че могат да бъдат кандидати, и са дали съгласие. Затова не смятам, че има риск от конституционна криза и не мисля, че съм необходим в тази си роля. Отговорът ми към момента е „не“, именно защото не виждам опасност и институционален риск“, каза Чобанов.

Той подчерта, че професионалната му роля в момента е свързана с управлението на Българската народна банка, където смята, че може да бъде по-полезен за държавата. „Моята кариера започна в БНБ, сега отново съм част от мениджмънта на банката и вярвам, че именно в тази среда мога да бъда най-полезен за държавата, като го доказвам с работата си“, допълни той.

По думите му разговорът с президента Илияна Йотова е бил задълбочен и институционален, с фокус върху предстоящите вътрешни и външни предизвикателства пред страната. „Обсъдихме какво ни очаква в следващите месеци – както вътрешните финансови и икономически теми, включително завършването на процеса по въвеждане на еврото, така и външнополитическите въпроси. Появата отново на идеи като Европа на две скорости не е в интерес на България и е важно да имаме ясна и достойна национална позиция. Именно затова е важно институционалният диалог да продължи и по време на служебния кабинет“, заяви Чобанов.

Изказването му дойде в рамките на продължаващите консултации за назначаване на служебен премиер. За днес са насрочени четири срещи между държавния глава и лицата, посочени в Конституцията като възможни кандидати за ръководител на служебно правителство.

Първата среща бе с управителя на Българската народна банка Димитър Радев, а втората – с подуправителя Петър Чобанов. След разговора Чобанов направи кратък коментар пред медиите, с който даде ясен сигнал, че не разглежда настоящата ситуация като основание да поеме ролята на служебен премиер.

След срещата с Чобанов президентът Илияна Йотова ще проведе разговори и с останалите двама подуправители на БНБ. До края на седмицата в графика ѝ са включени и срещи с омбудсмана и неговия заместник, както и с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.

Съгласно процедурата, след като президентът определи на кого ще възложи мандат за съставяне на служебен кабинет и проведе консултации с парламентарните партии, избраният кандидат разполага със срок от една седмица, за да предложи състав на правителството. Едновременно с това държавният глава трябва да насрочи и дата за предсрочните избори, които по закон трябва да се проведат в рамките на два месеца.

