Петър Чобанов с ключов съвет към младите
Изграждането на финансова устойчивост започва с прости навици
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Изграждането на финансова устойчивост започва с прости навици
Нашата банкова система е консервативна и фокусирана върху традиционното посредничество, заяви подуправителят на БНБ
Подуправителят на БНБ се включи в консултациите на президента за служебен премиер
Връщане към основите: лихвени проценти, ценова стабилност и сътресения в предлагането, бе лекцията на подуправителя на БНБ
Бюджетът в евро се консултира с Европейската комисия
Водещи експерти обсъдиха бъдещето на страната в контекста на въвеждането на еврото, ролята на финансовия сектор за националната сигурност и значението...
Еврото и левът са свързани още от самото начало на съществуването на единната европейска валута
В евро вече са 25% от депозитите на домакинствата и 32% от тези на фирмите
Банковият сектор традиционно бързо "интегрира" новите технологии, казва подуправителят на БНБ
Подуправителят на БНБ посъветва представителите на бизнеса да не гледат в посока повишаване на цените
Реализираха два ключови проекта
Трябва да се възстанови балансът в пенсионната система, каза още одуправителят на БНБ
Сред тях са скок във външната търговия и в туризма
За нея беше приета формула, която създава повече проблеми, отколкото решение
По думите му неслучайно сега говорим за цифрова трансформация и възстановяване от кризата
Подуправител на БНБ готов да поеме поста
Подуправителят на БНБ посочи условието, за да приеме
Приемането на еврото като национална валута ще е решаващ момент в икономическата история на България
Ключовата дума е доверие, каза подуправителят на БНБ
Вярвам, че той ще намери решение в тази ситуация, заяви подуправителят на БНБ