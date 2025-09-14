България се готви за нови икономически възможности и устойчив растеж

Перспективите за присъединяване на България към еврозоната, глобалните икономически тенденции и устойчивото финансиране бяха във фокуса на специално събитие на ING Bank България, което събра водещи политици, финансисти и представители на бизнеса. Поводът бе визитата на Стивън ван Райсвайк, главен изпълнителен директор и председател на Изпълнителния съвет на ING Group.

Още в началото на дискусията подуправителят на БНБ Петър Чобанов подчерта, че

приемането на еврото ще донесе на страната „главно доверие“.

„Ние няма да бъдем само приемащи решения, а и вземащи решения. За България няма валутен риск. Ние знаем валутния курс и се гордеем, че го имаме вече почти 30 години. Разполагаме именно с тази дисциплинарна рамка, която ни помага да постигнем сигурна връзка с еврозоната,“ каза Чобанов.

Той добави, че участието в еврозоната ще позволи на страната да „демонстрира устойчивост, като канализира оптимизма в действия за задълбочаване на пазарите и за привличане на повече инвестиции. Трябва да даваме пример чрез прозрачност, добро управление и иновации.“

Визията на ING за България и региона

В разговора Стивън ван Райсвайк изтъкна над 30-годишното присъствие на ING у нас и водещата роля на банката в обслужването на индустриални гиганти, правителствени и финансови институции.

„В ING имаме над 40 милиона клиенти, присъстваме в над 35 държави, имаме 10 ритейл банки и четири бизнес линии, 67 000 служители и 20 000 ИТ специалисти – ние сме една много дигитална банка“, заяви той.

„Имаме баланс от 1,1 трилиона евро, което се равнява на БВП на Нидерландия, и продължаваме да инвестираме във всички държави, в които оперираме. За нас като компания са важни три стратегически стълба: първо – мрежа и локално присъствие; второ – секторна експертиза; и трето – лидерство в устойчивото развитие.“

Райсвайк изрази позитивна изненада от финансовата дисциплина и ниския държавен дълг на България, като подчерта значението на стабилния финансов сектор за националната сигурност и европейските ценности.

„Не става дума само за Европа с нейното многообразие, но и за необходимостта да имаме усещане за нашите общества, да защитаваме европейските ценности и нашите общности. Затова заявихме, че искаме да бъдем сред водещите в подпомагането на европейските общества да инвестират в отбраната си за европейските нужди,“ каза той.

Лидери от държавата и бизнеса

Събитието, модерирано от журналиста Бойко Василев, събра дипломати, представители на Българската народна банка, висши държавни служители, ръководители на над 50 водещи компании и членове на търговски камари.

Марина Кобакова, главен изпълнителен директор на ING Bank България, откри вечерта, подчертавайки ангажимента на банката към страната и региона:

„Определяща за събитието е не толкова обстановката, колкото присъствието на лидерите в залата.“

Тя отбеляза, че ING България обслужва компании, които формират около 45% от БВП на страната, а много от клиентските взаимоотношения продължават вече над три десетилетия.

Нейните думи очертаха три основни ценности – доверие, партньорство и споделена вяра в бъдещето на България.

Устойчиво банкиране и социална отговорност

ING демонстрира ангажимент към устойчивото развитие чрез финансиране на зелени проекти и социални инициативи. Сред тях е разширяването на програмата UpShift за млади социални предприемачи в партньорство с UNICEF.

Поглед към бъдещето с еврото

В заключение Петър Чобанов очерта визията на БНБ:

„Бъдещето на България с еврото трябва да се гради на повече увереност в собствените ни усилия и на повишаване на ефективността в страната. Въпреки че доходите растат бързо и това носи някои рискове, този растеж създава добра основа за търсене и инвестиции. Необходимо е предлагането да реагира чрез повече инвестиции в ключови сектори, което ще подпомогне ниска инфлация и ще укрепи финансовата и икономическата устойчивост и сигурност на страната. Проактивната политика и участие в европейските регулаторни рамки ще ни помогнат да оформяме бъдещето на България по най-добрия начин.“

