Очаквано. Управителят на БНБ отказа да е служебен премиер

Президентът Илияна Йотова започна поредния етап от консултациите за назначаване на служебен министър-председател, като още при първата среща стана ясно, че управителят на БНБ Димитър Радев отказва да поеме поста. След разговора си с държавния глава Радев заяви пред медиите, че няма да приеме номинация за служебен премиер.

"Ако приема да стана служебен министър-председател, това би представлявало нарушение както на българското, така и на европейското законодателсто, а също така и на утвърдените етични норми на централното банкерство. Санкцията за подобно нарушение е подаването на незабавна оставка, а подобно развитие крие риска от дестабилизиране на най-стабилната публична институция към момента, която е Българската народна банка, но също така и лишаване на страната от пълноценно представителство и от право на глас в управителния съвет на Европейската централна банка".

“Не сме обсъждали в БНБ дали някой от подуправителите да приеме поста служебен премиер", отговори той на въпрос на репортери.

Радев обясни, че тонът и съдържанието на разговора са били много конструктивен и той е имал възможност да изложи позицията си, която е добре известна. Моята позиция е мотивирана както от гледна точка на институционална логика, така и от гледна точка на институционална отговорност, допълни управителят на БНБ.

Снимка: Администрация на президента

Отказът на Димитър Радев постави ясен знак върху началото на консултационния ден, в който Илияна Йотова трябва да проведе общо четири срещи със лица, определени в Конституцията като потенциални кандидати за ръководител на служебно правителство. След разговора с Радев президентът ще се срещне и с подуправителите на Българската народна банка.

До края на седмицата Йотова планира разговори и с омбудсмана и неговия заместник, както и с председателя на Сметната палата и двамата му заместници, които също попадат в кръга на допустимите кандидати.

Съгласно процедурата, след като президентът определи на кого ще възложи мандат за съставяне на служебен кабинет и проведе консултации с парламентарните партии, избраният кандидат разполага със срок от една седмица, за да предложи състав на правителството. Заедно с назначаването на служебния кабинет държавният глава трябва да определи и дата за предсрочните избори, които по закон следва да се проведат в срок до два месеца.

