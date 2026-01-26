Йотова обяви! Как ще се случат преговорите за служебен кабинет

Графикът за срещите, свързани с преговорите за съставяне на служебно правителство, е почти готов и ще бъде оповестен в рамките на утрешния ден. Това заяви Илияна Йотова при първата си поява като президент, малко преди началото на церемонията на Българско национално радио за връчване на наградите „Сирак Скитник“.

Йотова съобщи, че за утре е поканила председателя на Народно събрание Рая Назарян, като подчерта, че ще следва стриктно разпоредбите на Конституцията. По думите ѝ президентската институция винаги е действала именно по този начин.

Тя посочи, че очаква задълбочени разговори с всички институции, включително и с онези, които отказват участие в процеса. Йотова заяви, че иска да чуе аргументите им, още повече че част от тях са подкрепили промените в Конституцията. Според нея основната цел на служебния кабинет е провеждането на нормални и честни избори по действащите правила и възстановяване на доверието в изборния процес.

Илияна Йотова не ангажира конкретна дата за предстоящите избори, като обясни, че това ще зависи от графика на разговорите през тази седмица. Тя подчерта, че следващата стъпка са консултациите с парламентарните групи и че целият процес няма да бъде формален, а ще зависи от съдържанието на разговорите и възможните номинации за служебното правителство.

