Първи подробности за спецоперацията на "Кобра". Разкрития за вандалите
Наркомани и хазартнозависими били превърнати в ударен отряд за погромите на 1 декември
Следете всички новини, анализи и коментари за Спецоперация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Наркомани и хазартнозависими били превърнати в ударен отряд за погромите на 1 декември
Извършват се проверки
Образувани са 13 бързи производства и пет преписки
Спецоперацията е за противодействие на битовата престъпност
Двама бракониери от Казанлъшко са задържани с ловни трофеи и незаконно оръжие при спецоперация на полицията
Помещението било обзаведено с изключително модерно оборудване за отглеждане на растения от рода на конопа
Той е стар познайник на полицията, осъждан е за трафик на жени с цел продажба на бебета
Арестувани са петима души – 47-годишен старозагорец, три жени от София - на 50 г., 51 г. и 52 г., и 38-годишен софиянец
Престъпна организация за контрабанда на цигари, действаща в Испания и ръководена от български граждани, е разбита при полицейска операция. Това съобщи...
Галиче осъмна с полиция и разследващи прокурори. От ранни зори в населеното място тече спецоперация, а до момента задържаните са 12. Това стана ясно о...
75 души са задържани с мерки за неотклонение за 24 часа след проведената днес спецоперация на МВР. По време на операцията граничари и служебното куче...
Петима души са задържани вчера и днес по подозрения за терористична дейност. Един от тях е арестуван на лондонското летище Гетуик. Разследването, дове...
„Очевидно е, че в контролните органи на Министерството на транспорта политически чадър няма, след като има реализация на разработки. Такава практика н...
Пловдивската полиция залови почти 1 тон контрабанден тютюн. Служителите на 3-то РПУ са попаднали на 746 кг. безакцизна стока по време на спецоперация...
Най-малко 11 заподозрени терористи бяха арестувани в четвъртък и петък при няколко акции на полицията в Белгия, Германия и Франция. Разследващите атен...
Въоръжени полицейски сили започнаха мащабна акция в белгийската столица Брюксел, съобщават местни медии, цитирани от Independent. Експлозия е била чу...
Предполагаемият джихадист, който вчера бе убит по време на спецакция на френската и белгийската полиция, е имал най-малко двама съучастници. Това съоб...
Служители на Специализирания отряд за борба с тероризма извършват спецоперация в района на Централна гара. До момента те са проверили станцията на мет...
Служители на ДАНС и полицията провеждат спецоперация пред търговския център на столичния булевард "Александър Стамболийски". Това съобщи БНР и уточни,...
Специализирана полицейска операция се провежда на територията на врачанското село Галиче под надзора на Окръжна прокуратура - Враца, информират от пре...