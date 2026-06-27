Пеленаче върна вярата в чудеса! Оцеля 32 часа под отломките

Новородено бебе беше извадено живо от развалините на срутени сгради в щата Ла Гуайра. То е прекарало затрупано сред отломките цели 32 часа, предадоха световните агенции. Бебето беше извадено от спасителните екипи и е в добро състояние. Самоличността на детето не беше оповестена.

Оцеляването на затрупаното пеленаче предизвика взрив от емоции в социалните мрежи. Мнозина го нарекоха чудо на живота и истински воин. Историята на бебето предизвика послания за любов, вяра и солидарност, напомняйки, че дори сред трагедията надеждата може да пробие и да обедини цяла страна в молитва.

Спасители успяха да извадят и други оцелели деца след серията трусове, спасено беше 4-годишно момиченце, чиято майка обаче е загинала.

Близо 7 милиона души може да са засегнатите пряко от разрушителното земетресение, по оценки на ООН, цитирани от Франс прес

"Най-малко 6,76 милиона души може да са пряко засегнати от разрушителните земни трусове, разтърсили Венецуела на 24 юни", отбеляза Международната организация по миграцията, структура към Обединените нации. "Потенциалният ефект от това може да е В сряда южноамериканската страна бе разтърсена от най-силните в историята си трусове за последните повече от сто години. Тя бе разлюляна от земетресение с магнитуд 7,2, а непосредствено след това и от второ с магнитуд 7,5.

Жертвите до момента са близо 920, а хиляди хора, включително чужди граждани, са в неизвестност. Най-много саред тях са португалците.

Ранените са над 3300, а спасените 243, предаде БТА.

"Междувременно правителството в Каракас на временния президент Делси Родригес съобщи, че във Венецуела са пристигнали 1600 чуждестранни спасители, които да помогнат при издирването на оцелели. Родригес се появи сред хората, но беше освиркана.В момента аварийно-спасителните екипи в южноамериканската страна са в трескава надпревара с времето за намиране на живи хора под развалините, тъй като от труса вече изминаха няколко дни.

Според хуманитарните организации първите 48 до 72 часа се смятат за решаващи, но хора могат да бъдат открити и след по-дълги периоди, ако имат достъп до храна и вода.

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