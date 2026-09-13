Пеленаче върна вярата в чудеса! Оцеля 32 часа под отломките
Близо 7 милиона души може да са засегнатите пряко от разрушителното земетресение във Венецуела
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Близо 7 милиона души може да са засегнатите пряко от разрушителното земетресение във Венецуела
15 години труд бяпха заличени за една нощ, казват основателите
В гасенето на пожара са се включили и два специализирани противопожарни влака
Все още се издирват брат и сестра на около 50 години
Около Земята е истинско сметище от отломки, които кръжат
По данни на ООН земляните са изпратили на Червената планета 18 обекта в 14 мисии, някои от които все още не са приключили
Това каза българският астрофизик Пенчо Маркишки.
Ако не се обединим, ще останат само отломки, казва кметът на Панагюрище пред "Стандарт"
Десният двигател на машината е претърпял сериозна повреда във въздух
Локализираха мястото на катастрофата
Египетските военни публикуваха първите снимки на отломките от падналия египетски самолет. На тях се виждат части от фюзелажа на самолета, спасителни ж...
Задимяване в пилотската кабина на египетския самолет може да е една от причините за падането му. Това обявиха следователи от френската гражданска авиа...
Открити са отломки от самолета на EgyptAir, това съобщиха от компанията на официалния си сайт, като се позовават на информация от египетските военни....
Джакарта. Операцията по изваждането на отломките от падналия в Яванско море самолет на компания AirAsia e прекратена. Това съобщи АФП, цитирайки изявл...
На морското дъно в Яванско море е открита опашката на самолета на "Еър Ейша", който катастрофира на 28 декември. Там се намират и черните кутии. Опашк...
Джакарта. Издирвателните екипи намериха две големи отломки от падналия преди седмица в Яванско море самолет на AirAsia, съобщи днес на официална преск...
Пърт. Металното парче с дължина два и половина метра, което бе забелязано от гражданин в Аугуста, на около 300 километра южно от град Пърт, не е от ма...
Пекин. Китайски самолет е открил три обекта в Индийския океан, които най-вероятно са предполагаеми отломки от изчезналия пътнически самолет на авиоком...
Канбера. Забелязаните на сателитни снимки обекти, които предизвикаха международна "хайка" в южния Индийски океан за изчезналия малайзийски самолет, мо...
Канбера. Кралската австралийска въздушна служба е забелязала два обекта, които е твърде вероятно да са отломки от изчезналия малайзийски самолет, съоб...