Паника във Венецуела! Жив ли е Мадуро

Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес е жив. Той заяви, че армията ще води борба със САЩ. Венецуелските власти не знаят къде е Мадуро и настояват САЩ да докажат, че е жив, обявява вицепрезидентът Делси Родригес.



По-рано бе съобщено, че президентът Николас Мадуро и съпругата му са били изведени от Венецуела. Предварително, венецуелският лидер е бил заловен от елитното американско подразделение "Делта“.



Властите във Венецуела не знаят къде се намира Мадуро. Временно изпълняващ задълженията на президента може да стане вицепрезидентът Делси Родригес.

Към този момент е известно, че:



— В момента експлозиите, които започнаха около 02:00 часа през нощта местно време, във Венецуела са спрели. Но военните самолети на САЩ все още са във въздуха.



— В столицата Каракас е въведен режим на извънредно положение. Улиците на града се патрулират от венецуелски военни.



— Президентът Николас Мадуро и съпругата му са били заловени от военни от елитната американска част "Делта“ и изведени от Венецуела, съобщи Тръмп.



— Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес е в безопасност и може да бъде назначена за изпълняващ длъжността президент. Правителството на Венецуела не знае къде се намират Николас Мадуро и съпругата му.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com