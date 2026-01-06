Анонимен спечели половин милион долара - заложил, че Мадуро ще бъде арестуван

Анонимен човек, залагащ на крипто-платформата Polymarket спечели почти половин милион долара, като е предвидил ареста на венецуелския президент Николас Мадуро малко преди официалното съобщение за операцията на САЩ.

Съгласно данни от платформата, залогът е направен с $32 537, а печалбата надхвърля $436 000 (£322 000). Той е включвал четири позиции, всички свързани с Венецуела. Към момента не е ясно кой стои зад сметката, която е анонимна и идентифицирана чрез блокчейн код, предава BBC.

Данните показват, че вероятността Мадуро да бъде свален е била оценена на 6,5% в следобеда на 2 януари, но рязко е нараснала до 11% преди полунощ и още повече в ранните часове на 3 януари, непосредствено преди Доналд Тръмп да публикува в Truth Social, че Мадуро е задържан от САЩ.

Денис Келеър, изпълнителен директор на групата за финансови реформи Better Markets, заяви пред CBS: „Този залог носи всички признаци на сделка, основана на вътрешна информация.“

Няколко други потребители на Polymarket също са спечелили десетки хиляди долари от залози за ареста на венецуелския лидер.

Възможни законодателни промени

Конгресменът Ричи Торес (демократ от Ню Йорк) внесе законопроект, който цели да забрани на държавни служители да залагат на бетинг пазари, ако разполагат с „материална непублична информация“ по темата.

В САЩ тези пазари набират популярност през последните години. Компании като Polymarket и Kalshi позволяват на потребителите да залагат както на спортни събития, така и на политически изходи. По време на изборите за президент през 2024 г. индустрията привлече стотици милиони долари в залози.

Въпреки че търговията с вътрешна информация е забранена на фондовия пазар, правилата за предсказателните пазари са по-ограничени. Представител на Kalshi заяви, че платформата „изрично забранява всякакъв вид вътрешна търговия, включително правителствени служители, търгуващи на предсказателни пазари, свързани с правителствени дейности“.

