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Почитаме Свети пророк Данаил

Почитаме Свети пророк Данаил

На днешния ден православната църква почита свети пророк Данаил /Даниил/ и трима вавилонски отроци - Ананий, Азарий и Мисаил. Една от легендите разказв...

17 декември | 8:54
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