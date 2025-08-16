В Българово е страшно! Обгазени хора /ВИДЕО/

Пожарът в бургаското градче Българово бушува със страшна сила, като хвърли в ужас хората

Има обгазени и евакуирани от Българово заради огнения ад, съобщи пред Флагман.БГ кметът на Бургас Димитър Николов, който е в градчето, за да помага.

„От две вили тръгна пожарът във вилна зона „Лозницата“. Заради силния вятър огънят стигна до първите къщи“, добави той.

Включиха се и доброволци

В момента повече от девет пожарни автомобила са на място, съобщи градоначалникът. Много доброволци помагат, добави той.

На въпрос дали има евакуирани, кметът на Бургас отговори, че някои от жителите са обгазени. Евакуирани са хората от източната част, уточни той.

Всички водоноски мобилизирани

„Всички водоноски на Община Бургас и на Камено са тук, за да помагат при зареждането на пожарните автомобили“, заяви Николов.

Пожарът е в непосредствена близост до града, задействана е системата BG Alert, с цел жителите да се евакуират. Няколко постройки във вилната зона вече са изгорели.

Пламъците избухнали от запален огън в дворове

Пожарът е възникнал, след като е би запален огън в дворове, а силният вятър го е насочил към Българово. Всеки момент се очаква да кацне хеликоптер от Крумово.

Все още няма точна информация за броя на изгорелите постройки във вилната зона.

Служители на РДВР Бургас евакуират все още ненапуснали вилите си граждани.

