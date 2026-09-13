Смърт във важно руско пристанище при атака с дронове
Пожар на товарен кораб, загинали моряци и жертви сред цивилното население
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Пожар на товарен кораб, загинали моряци и жертви сред цивилното население
Русия и Украйна си разменят удари с дронове на практика всяка нощ
Ростов на Дон е ключов град за руската инвазия в Украйна
Боинг 737-800 на Fly Dubai, който се разби при кацане на летището в руския град Ростов на Дон, паднал заради конфликт между пилотите. Тази нова версия...
Двете черни кутии на самолета на "Флай Дубай", който се разби в руския град Ростов на Дон в събота, са с тежки механични повреди, буквално смазани от...
Руският президент Владимир Путин изказва съболезнованията си към близките на загиналите в самолетната катастрофа в Ростов на Дон. Той е дал указания н...
Катастрофа на пътнически самолет при кацането му на летището в град Ростов на Дон в Русия доведе до смъртта на всички 62 души на борда. Инцидентът е...