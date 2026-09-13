Адмирал Ефтимов на ключови срещи на ЕС и НАТО в Брюксел
Сесията започва днес, 19 май
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Сесията започва днес, 19 май
Целта е да влезе в пленарна зала в сряда или четвъртък
Депутатите ще се съберат извънредно за клетвата на служебния кабинет
Текат преговори за председател на парламента
Две заседания тази седмица
следващото заседание на междуправителствената комисия е насрочено за ноември
Комисията по правни въпроси в парламента ще заседава извънредно в четвъртък
Какво предвижда седмичната програма на Народното събрание?
Прекратява за неопределено време излъчванията на живо на своите пленарни заседания
Комисията по здравеопазване ще проведе заседание
Дистанционно ще се провеждат заседанията, за да се избегнат движенията на министрите
Депутати и ръководители на ДПС се събира при почетният председател на партията Ахмед Доган в Бояна. "Това, което се случва в Кърджали, си остава там"...
През 2015 г. Народното събрание е приело 138 закона, 156 решения и две декларации. Това сочи справка, подготвена от парламентарния пресцентър и дирекц...
Лидерът на БСП Михаил Миков напусна заседанието на КСНС, свикано от президента Росен Плевнелиев. На негово място се очаква да дойде заместник-председа...
Неизвестни лица са стреляли снощи по офиса на главния прокурор на Украйна Виктор Шокин в Киев, докато вътре се провеждало съвещание. Не се уточнява д...
Областният управител на Добрич д-р Маргарита Новоселска в рамките на правомощията си по Закона за местното самоуправление и местната администрация обя...
Заради дебатите за новия външен дълг в Народното събрание, правителството отмени днешното заседание на Министерския съве. Редовното заседание на прави...
София. Четири регионални заседания на структурите на БСП ще има председателят на партията Михаил Миков. Първата сбирка на червените е в Стара Загора и...
Брюксел. На заседание на Европейския съвет тази вечер ще започнат преговорите за постове в Европейската комисия (ЕК). Ден след като Жан-Клод Юнкер бе...
Червените ядосани на Станишев за мълчанието, Овчаров иска Ламбо за лидер БСП е в ступор, а Сергей Станишев се бетонира на лидерското място. Така разч...