Нови версии за стрелбата на елитното събитие във Вашингтон

Разследването на стрелбата по време на елитното събитие във Вашингтон се фокусира върху няколко основни версии за целта на нападателя. Властите не изключват нито сценарий за атака срещу Доналд Тръмп, нито възможност мишена да е бил представител на медиите. Извършителят е 31-годишен мъж от Калифорния, който е действал въоръжен и е успял да се добере опасно близо до зоната на събитието. Случаят повдига сериозни въпроси за сигурността.

По данни, цитирани от българския журналист Христофор Караджов пред Нова телевизия, заподозреният има минало като учител, а последната известна информация за него е, че е бил студент преди около десет години. Този профил допълнително усложнява опитите за изясняване на мотивацията му.

Разследващите остават предпазливи и не изключват нито една версия. Сред водещите хипотези е възможността атаката да е била насочена към Тръмп, но се разглежда и сценарий, при който целта е била фигура от медиите, предвид присъствието на водещи журналисти на събитието.

Видеозаписи показват, че нападателят е преминал през контролно-пропускателен пункт, преди да открие огън. Това поставя сериозни въпроси за ефективността на системите за сигурност, които по правило включват няколко нива на проверка.

По предварителни данни мъжът е бил въоръжен с два пистолета, пушка и ножове. Разстоянието между него и Тръмп е било около 50 метра, което засилва съмненията за потенциално целенасочена атака.

Случаят неизбежно връща спомени за опита за покушение срещу Роналд Рейгън през 1981 година, когато американският президент беше тежко ранен при подобен инцидент.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com