Готвят важни промени за пенсионерите
Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене
Следете всички новини, анализи и коментари за Партийни Субсидии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене
Към 1 февруари 2021 г. не са възстановени по сметка на централния бюджет средства в размер на 211 995 лв.
ДПС готви отговор на срама с неочаквано вдигната партийна субсидия от 1 на 8 лв. за глас
По-рано лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ каза, че има договорка между ГЕРБ и БСП
Без партийна субсидия за последното тримесечие ще останат всички структури на БСП в страната. Това е решението на председателя на партията Михаил Мико...
София. Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров заяви в ефира на Нова телевизия, че има много стриктна регламентация на приходите на пар...
София. Депутатите продължават с приемането на текстовете от Бюджет 2014 на второ четене. В четвъртък те неколкократно удължаваха пленарното заседание...
София. Намаляване с 1 лев на глас на годишния размер на държавната субсидия на партиите прие бюджетната комисия в парламента. Предложението направи пр...
София. Президентът Росен Плевнелиев оцени положително решението на властта да намали партийните субсидии. „Доколкото си спомням добре политическите п...
София. "Акага" готвят грандиозно парти с мотото "Животът е латино" на 28 декември в зала 3 на НДК. Заедно с култовата група на сцената ще въртят винил...
София. Да се отрежат парите на субсидиите на партиите, поиска лидерът на гражданско движение "България без цензура" Николай Бареков. Той обясни, че "п...
Държавното финансиране гарантира независимост, смята червеният депутат