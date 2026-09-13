Простреляха орел от рядък вид
Бори за живота си в Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани"
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Бори за живота си в Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани"
Кадрите бяха публикувани от списание "Time" Списание „Time" публикува уникално видео, показващо как белоглав орел напада Доналд Тръмп. Кадрите са зас...
Спряганият за "Лацио" Георги Терзиев засега няма намерение да търси късмета си в чужбина, научи "Стандарт". Защитникът в момента води преговори с "Луд...
Един от последните царски орли в България на име Волен загина при катастрофа на пътя Сливен - Ямбол. Птицата е била блъсната от кола преди разклона за...
Царски орел, един от последните царски орли в България на име Волен, загина при катастрофа на пътя Сливен-Ямбол. Птицата е била блъсната от МПС преди...
Драма в небето се разигра по време на двубоя от Серия "А" между "Лацио" и "Киево" (1:1). Орлицата на домакините Олимпия бе нападната от гарван. Докато...
Гледка как белоглав орел пази яйцата си в студа, трогна хиляди по света. Невероятната картина бе заснета в Пенсилвания на 5- ти март. Тогава орелът от...
Царският орел Кралчо, излекуван преди година успешно, бе открит отново прострелян, този път смъртоносно. Това съобщиха с тъга природозащитниците от сп...
Фортуна гонила гларуси, после кацнала в местната кръчма Фортуна, орлицата на "Лудогорец", която избяга по време на мача на шампионите с "Локо" Пловди...
Разград. Орлицата на „Лудогорец" Фортуна, която избяга за втори път от игрището в Разград по време на мача на шампионите с „Локо" Пловдив в сряда вече...
Феновете ще изберат името на орела на "Лудогорец". В най-скоро време в официалния сайт на клуба ще бъде организирана анкета и всеки ще може да предлож...
Женската от Аляска спи и във вана, търсят му пилешко
Птицата яде сурово пилешко, обича салам, когато снася
София. Новият талисман на "Лудогорец" кацна днес в София. 4-годишният орел долетя от Рим заедно с дресьора си Хуан. Птицата е подарък от "Лацио" з...
"Лудогорец" чака орел от Рим за мача с "Валенсия". "Лацио" ще отдаде почит на шампиона на България, който го изхвърли от Европа. Италианците ще пратят...
Стоян Ненчев ще подпише споразумение за сътрудничество с Орловска област