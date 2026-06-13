Тя единствена в света е издържала хилядолетия на гнева на Земята
Нови разкрития доказват как Хеопсовата пирамида е проектирана, за да устои 4600 години на най-мощните земетресения
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Нови разкрития доказват как Хеопсовата пирамида е проектирана, за да устои 4600 години на най-мощните земетресения
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