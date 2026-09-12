Лозов лист е тайната на древната българска рецепта
Божественият вкус се крие на агне по Гергьовски се дължи и на пресния лук
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Божественият вкус се крие на агне по Гергьовски се дължи и на пресния лук
Разходите скачат с 11 на сто, социалните добавки изостават от реалните цени
Предупреждават за натиск от разходи, липса на политики и проблеми в сектора
Препоръката на експертите е месото от агнета да се консумира леко охладено и в никакъв случай горещо
Въпросното месо в определени търговски вериги е около 15-16 лева на килограм при 27-28 лв. за българското
За една година сме произвели малко над 6000 тона агнешко месо
Месото на нашия пазар тази година, както и друг път, ще бъде основно охладено и дълбоко замразено
Например агнешкото месо се продава средно с 1-3 евро по-скъпо от миналата година
Невероятен събор се прави в Арбанаси
Месото, след направена проверка и уточняване, че има нарушение, се бракува и се изпраща за унищожаване
Местният пазар месец преди празника се оказва с ограничено количество агнешко месо и то на много висока цена
Къде може да се намери по-евтино месо
БАБХ въвежда допълнителен контрол на вноса на агнешко месо
При изкупна цена на живо тегло най-много 10 лв. в магазина кг агнешко е поне 20 лв.
Търceнeтo тaзи гoдинa e зaпoчнaлo oщe прeз януaри
Ще има достатъчно българско агнешко за празниците
Започна офанзивата на търговци в селата в Пиринския край. Прекупвачите търсят в региона по-евтини агнета и ярета. Най-често стигат до високопланински...
Щурмуваме Близкия изток с биопроизводство и ниски цени