Шефът на BYD бие тревога! Неприятен обрат

Най-големият по продажби производител на електрически автомобили в Китай BYD отчете първия годишен спад на печалбата си от четири години насам, засегнат от слабите продажби на вътрешния пазар. Нетната печалба е спаднала с 19% до 32,6 милиарда юана (423,8 млн. евро), съобщи автомобилният производител, в сравнение със среден спад от 12,1%, очакван от анализатори. Приходите са нараснали с 3,5%, най-слабият темп от шест години.

За трите месеца до декември (Q4 на 2025 г.) печалбата е спаднала с 38,2% спрямо предходната година, трето поредно тримесечие на спад.

Брутният марж на печалбата от автомобили и свързани с тях продукти, който е допринесъл с 80,7% за оперативните приходи, се е понижил до 20,5% миналата година, което е с 1,8 процентни пункта по-малко спрямо предходната година.

Подкрепата на правителството за налагане на електрическата мобилност остава силна, но маржовете са под натиск, а възвръщаемостта все повече зависи от мащаба, контрола на разходите и глобалната експанзия.

"Признаваме, че конкуренцията в индустрията е достигнала своя пик и преминава през брутален "нокаут етап", каза председателят на BYD Уанг Чуанфу в отчета за приходите.

BYD някога беше движена от достъпните си серии Dynasty и Ocean, но губи позиции, тъй като конкуренти като Leapmotor и Geely стесняват технологичната преднина.

Компанията беше най-големият автомобилен производител в Китай през 2025 г., но падна до четвърто място през периода януари-февруари, когато общите ѝ продажби спаднаха най-много от пандемията насам.

За да съживи продажбите, BYD представи 11 модела с по-бързо зареждаща се батерия и обеща да разшири мрежата си за бързо зареждане. Въпреки това, по-скъпата гама е малко вероятно да е достатъчна, за да увеличи продажбите, тъй като потребителите все повече търсят достъпни опции, казват анализатори.

Ръстът на BYD зависи от международните пазари. Продажбите в чужбина като дял от общия брой са се увеличили повече от два пъти до 22,7% миналата година и отново са се удвоили до 50% за периода януари-февруари. Въпреки това, продажбите в чужбина не са достатъчни, за да компенсират слабите продажби у дома.

