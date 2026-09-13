Невролози посочиха 5 навика, от които трябва да се откажете веднага
Те подкопават паметта, концентрацията и емоциите
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Те подкопават паметта, концентрацията и емоциите
В Пловдив се проведе трета Национална среща на невролозите в България
Най-добрите неврохирурзи и невролози от цяла Европа се събират в София в петък, за да търсят решение как България да спре да оглавява класациите като...