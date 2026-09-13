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Фейсбук става банка

Фейсбук става банка

Социалната мрежа пуска своя платежна система На Фейсбук явно и става тясно в ролята на социална мрежа. Затова се подготвя да предоставя и финансови у...

15 април | 18:25
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