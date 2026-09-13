Внимавайте с тази банкнота! Търговци отказват да я вземат
Ако планирате пътуване или ежедневни разплащания, най-сигурният и удобен вариант остава плащането с банкова карта
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Ако планирате пътуване или ежедневни разплащания, най-сигурният и удобен вариант остава плащането с банкова карта
Купуването с евро е възможно, но само с карта
"Сините" решават финансов проблем
Дигиталното евро има за цел да предостави алтернатива на американските компании за онлайн разплащания и финансови услуги
Министерството ще продължи да следи финансовото състояние на културните институти
Ще използваме приложение на телефона
Ако строителният бранш е недоволен, то логично е да бъде недоволен от старото управление
Иван Шишков бил изненадан от недовършеното строителство на газовата връзка с Гърция
Държавата ще намери начин да осигури пътната поддръжка, смята арх. Иван Шишков
До един месец ще се разреши казусът с "инхаус" поръчките
Ел Салвадор е първата страна, която го въвежда
Носителят на Световната купа по сноуборд Радо Янков и актрисата Диана Димитрова са лица на кампанията
Планираният кредит ще помогне на местната управа да се разплати с доставчика на ток, смятат финансистите в общината.
Новата система за ЕЦБ ще конкурира PayPal
Може би до 25-26 април НЕК ще се е разплатил с американските централи. Това обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова. „Споразуменията между...
Swatch SA и Visa Inc., заедно с Visa Европа подписаха споразумение, с което пускат в продажба нов ръчен часовник – Swatch Bellamy. Продажбите ще започ...
Великобритания планира да върне държавни дългове, натрупали се от XVIII век и през Първата световна война, съобщи изданието "Ню Йорк Таймс". През 17...
Социалната мрежа пуска своя платежна система На Фейсбук явно и става тясно в ролята на социална мрежа. Затова се подготвя да предоставя и финансови у...
Разплащат се с болниците до 80%
София. На 16 октомври ще бъдат изплатени 49 милиона на животновъдите. Това е малко под половината, но през първата десетдневка на януари ще бъде изпла...