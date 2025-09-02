Капан в чейндж бюрата. Ескперт със съвети как да не загубим пари

Експерт даде съвет как дa не загубим пари при обмена в евро. Водещо чейндж бюро обменя левове в евро по курс 1.972, като на 1000 лева това прави 8 лева загуба, ако сега хората бързат да си обменят парите, а не изчакат 1 януари, когато ще могат да го направят безплатно, по курса на БНБ във всички банки и пощенски клонове. След началото на 2026 г. парите в банковите сметки ще се обменят автоматично.

Това каза пред БНР финансовият експерт Деян Василев, основател и изпълнителен директор на финансовия портал "MoitePari.bg".

Обяснението на експерта е: хората не вярват, че всичко ще се случи по курса и част от тях не са сигурни.

"Аз го отдавам на психоза, че тези левове ще изгубят стойността си."

Това паническо обменяне на левове експертът възприема иронично като "гласуване за еврото". Всички ще могат да си обменят левовете по курса 1.95583 след 1 януари безплатно, увери Василев.

За обмяната на левове в евро в банките след 1 януари Василев уточни, че до 30 000 лева ще могат да се обменят без предизвестие и безплатно. Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги обмени в евро, без да "влезе в радара", може 10 пъти да обмени по 10 000, посочи той.

"Влизането в еврозоната е котва за всички, които имат имоти или са си обръщали спестяванията в имоти – че цените ще растат, защото влизаме в еврозоната. То е едно самосбъдващо се пророчество: всички вярват, че цените ще скочат и то става. Много от собствениците държат имоти и не продават, защото ги е страх от инфлация. Апартаменти стоят на тухла и замазка, но хората вярват, че тяхната стойност е огромна. Първото полугодие като отшуми, цените на имотите ще се стабилизират. Няма причина и икономическа логика всяка година да растат 10-15%. Нормално е да растат 2-3%. Очаквам част от хората да започнат да освобождават част от имотите си, да ги продават", коментира финансовият консултант в предаването "Преди всички".

Той цитира изследвания, според които ако имотните данъци са по-високи, и цените на имотите се стабилизират, "защото хората не ги държат като някакви касички".

В банковата система в момента българите имат 94 милиарда лева, които носят доходност около 0%. Хората сякаш са свикнали да са сигурни, вместо да оптимизират доходите си, отчита още Деян Василев, според когото заради ниска финансова култура регистрираме много пропуснати ползи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com