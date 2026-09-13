90-годишен даде половин милион на ало измамник. Докога?
Наивният старец пратил пари, златни кюлчета и скъпоценности по неизвестен куриер
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Наивният старец пратил пари, златни кюлчета и скъпоценности по неизвестен куриер
Натискът върху цената на златото се дължи основно на конфликта в Близкия изток
Още в навечерието на Наполеоновите войни фамилията държала търговията със златни кюлчета в Европа
Швейцарските власти се опитват да открият собственика
Между 250 и 350 кг злато годишно излизат от златния цех на КЦМ в последните години. Освен това в предприятието "произвеждат" сребърни монети и кюлчета...
Екип от чистачи е открил 24 златни кюлчета в тоалетната на самолет, паркиран на летище в Източна Индия, съобщи днес отговорен служител в летището, цит...