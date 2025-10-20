Общество

Стряскащ разказ за крадците на ябълки. Наказанията

Мятали чувалите във влак

Стряскащ разказ за крадците на ябълки. Наказанията
20 окт 25 | 8:27
687
Мира Иванова

Стряскащ разказ за крадците на ябълки от НКЖИ направи собственикът на градината, която бе обрана с чували. Зрелищният обир бе извършен с помощта на влак. Бригада от 15 души спряла локомотив насред полето и атакувала ябълковата градина на фермер от търговишко село. Докато стопанинът подавал сигнал за помощ на телефон 112, сръчните апаши не се трогнали и продължили да мятат чувалите във влака.

„Берях ябълки в другия край на градината. Влакът спря, когато отидох да си взема чувалите. Чух шум. По едно време видях, че хора берат ябълки. Уплаших се за живота си и започнах да си търся телефона, за да подам сигнал на спешния номер”, разказа в ефира на „Здравей, България” Теодор Вълчев.

„За щастие полицията бързо е реагирала. Служителите и чувалите с ябълки са задържани. Тази сутрин мотрисата се намира на гарата в Търговище. Благодарим на транспортния министър и на главния директор на НКЖИ. Те се сезираха още в събота следобед. Случаят, колкото и трагикомичен да е, можеше да има сериозни последици”, допълни синът на Теодор Вълчев.

В публикация във Facebook министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов увери, че заловените мъже ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания.

Той е категоричен, че подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата.

„Не приемам това като „дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората. Законът важи за всички – без изключения“, написа той в социалната мрежа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема общество
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Vitalik
преди 0 секунди

Станах жертва на измамници, представящи се за крипто инфлуенсъри и търговци, които откраднаха милиони USDT от компанията ми. Въпреки молбите ми и включването на властите, не успях да си възстановя средствата. След това се обърнах към „специалисти по възстановяване на активи“, но те поискаха само безкрайни такси без резултати. В крайна сметка попаднах на дискусии за Trustwavehackerstech (TWHT) във форум, където хора от различни страни споделяха как са си възстановили откраднатите пари. Въпреки че в началото се колебаех, се свързах с тях чрез Trustwavehackerstech2 @ gmail com. След множество уверения и доказателства, се съгласих с условията им. За мое облекчение, TWHT успешно възстановиха всяка стотинка, която загубих. Те бяха професионални, надеждни и ефикасни във времето. Пиша това ревю, за да помогна на другите да избегнат измами и да знаят, че има истинска помощ. Споделянето на това може да спаси някой друг от финансов крах.

Откажи