Кое се запържва първо - лукът или месото? Съветът на топ готвачи
Редът може напълно да промени вкуса, аромата и текстурата на ястието
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Редът може напълно да промени вкуса, аромата и текстурата на ястието
Иван Звездев издава чудна рецепта
Малък трик за класическите сандвичи
Приготвя се само за 40 минути
Гладни апаши посегнаха на каймата на пенсионерите в разложкото село Баня. Сигнал за кражбата е подаден на телефон 112 в събота сутринта. Установено е...
Училище отнесе наказание за чипс в школския бюфет Пловдив. Малчуганите от четирите групи в пловдивската детска градина "Буратино" за малко не похапна...
Стара Загора. Две основни нарушения – предлагане на кайма вместо мляно месо и използване на яйчен прах вместо пресни яйца, са установили санитарните...
Кебапчетата и кюфтетата ще могат да съдържат консерванти и постни добавки