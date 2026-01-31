Перфектната погача! Класическа домашна рецепта за повод и без повод

Тази домашна погача с газирана вода и прясно мляко става невероятно мека, пухкава и ароматна. Перфектна е за празници, гости или просто за топла семейна вечеря с домашна храна.
Необходими продукти
200 мл прясно мляко
250 мл газирана вода
40 г прясна мая
4 яйца
5 с.л. олио
около 1 кг брашно
1 ч.л. захар
1 ½ ч.л. сол
сусам за поръсване
Начин на приготвяне
В купа натрошете маята, залейте я с хладкото прясно мляко и добавете захарта.
Сипете 4–5 супени лъжици брашно и разбъркайте до гладка каша. Оставете закваската да се активира за 10–15 минути.
Отделете жълтъка от едното яйце за намазване, а останалите яйца добавете към сместа.
Изсипете газираната вода и олиото и разбъркайте добре.
Пресейте половината брашно и го добавете заедно със солта. Разбъркайте с лъжица.
Постепенно прибавяйте останалото брашно и замесете меко и еластично тесто.
Покрийте тестото с кърпа и оставете да втаса около 1 час, докато удвои обема си.
Разделете тестото на 8–9 равни части, оформете топки и ги подредете в намазнена тава.
Оставете ги да втасат още 15 минути.
Разбийте заделения жълтък с малко прясно мляко, намажете погачата и поръсете със сусам.
Печете в предварително загрята фурна на 180°C за 45–50 минути, до златиста коричка.
Съвети за перфектна погача
Ако искате още по-мека погача, добавете 1–2 с.л. разтопено масло в тестото.
Може да оформите плетена или слънце форма за по-празничен вид.
След печене покрийте с кърпа за 10 минути – ще стане още по-пухкава.
Заключение
Тази погача с газирана вода и прясно мляко е класическа домашна рецепта, която винаги впечатлява. Мека, ароматна и перфектна за всяка трапеза!
