Честит юбилей на Максим Бехар

Днес един от най-добрите PR експерти у нас има юбилей - навършва 70 години. Той работи активно за развитието на бизнес средата в България, създава професионални общности, подкрепя млади специалисти и популяризира съвременни управленски и комуникационни подходи.

Максим Бехар е роден на 10 декември 1955 г. в Шумен. Завършва международна икономика в Прага и специализира лидерски умения в Harvard Kennedy School. През 2024 г. защитава докторантура по публични комуникации в Софийския университет Климент Охридски. Той е първият експерт от Източна Европа, вписан в Световната PR Зала на славата в Лондон, и дълги години е президент на международната PR организация ICCO. Днес ръководи Световния комуникационен форум в Давос и от 2004 г. е почетен генерален консул на Република Сейшели в България.

Професионалният му път започва в журналистиката, като работи в издания в Прага и София, а по-късно става първи заместник-главен редактор на вестник „Стандарт“. През 1995 г. основава PR агенцията M3 Communications Group, Inc., доказана като една от водещите компании в сектора и отличена с международната награда Stevie Awards.

„Стандарт“ честити 70-ия рожден ден на Максим Бехар с искрени пожелания за здраве, енергия, вдъхновение и още много ярки професионални проекти. Нека юбилеят бъде начало на нови идеи, постижения и продължаващо признание, достойно за кариера, която остава пример за почтеност, усърдие и талант!

