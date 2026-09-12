Песен за Сейшелите аплодираха във "Врана"
Островната държава празнува 50 години независимост
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Островната държава празнува 50 години независимост
Годишнина празнува човекът, който превърна журналистиката, PR индустрията и модерния бизнес в обща история за доверие, влияние и нови хоризонти
Той впечатлява с кариера, лидерство и академични постижения у нас и по света
Това се случи по време на първа национална конференция на тема „Подобряване на средата и начина на живот. Ролята на иновациите в намаляване на вредата...
Максим Бехар бе избран за председател на Камарата на първото ѝ учредително събрание
Близо 1500 наши сънародници са посетили Сейшелските острови само от януари до август 2024 г.
Десет CEO-та на водещи компании у нас се събраха на втория бизнес обяд в хотел Хилтън София
Тези избори ще бъдат интересни, тъй като има партии, които ще имат по-малко избиратели
Почетният генерален консул Максим Бехар бе отличен от доайена на Дипломатическия корпус в България за своя принос в развитието на двустранните отношен...
С новата си песен той призовава младите хора да не се притесняват от промени и да ги направят
Той е бил член на Съвета през изминалите четири години
Бехар е посветил дебютното си парче на PR бизнеса
Със съпругата си Венета Писарска написаха „Пътят Камино. Бързо, лесно и за удоволствие“
Почетният генерален консул на Сейшелите представи официално новата си книга „Сейшелски рецепти и още за „Рая на Земята“ в София
Наградата е от Световноизвестната медийна компания Commetric
Той е първият британски монарх, който е бил в България, и то два пъти
Искам да ви пожелая вестникът да го има още поне три по 30, казва Бехар
Експертът посочи на какво трябва да се обръща внимание
Максим Бехар с важен съвет към новите политици
PR експертът и дипломат е сред основателите на Българския форум на бизнес лидерите и член на Борда от 1997 г.