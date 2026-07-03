Песен за Сейшелите аплодираха във "Врана"

Десетки представители на дипломатическия корпус, държавните институции и бизнеса се събраха в двореца „Врана“, за да отбележат 50-ата годишнина от независимостта на република Сейшели. Официалният прием беше организиран от д-р Максим Бехар, почетен генерален консул на островната държава, а сред специалните гости беше княз Борис Търновски. Доайенът на дипломатическия корпус у нас Нейно превъзходителство Закия Ел Мидауи, посланик на кралство Мароко, връчи специална статуетка на Максим Бехар. Министърът на външните работи д-р Велислава Петрова-Чамова изпрати поздравителен адрес.

Княз Борис Търновски и адвокат Биляна Тончева

Един от най-емоционалните моменти на вечерта беше премиерата на авторската песен „We Are Seychelles“, изпълнена от Максим Бехар по негов текст. Партнираше му сейшелската певица Рита Ромен. Музиката е композирана от Lil Sha с участието на неговия баща Big Sha. „We Are Seychelles“ е моят подарък към народа на Сейшелите и към всички, които обичат тези уникални острови“, каза Максим Бехар, който от 20 години е почетен генерален консул, изграждайки мостове между двете държави. Сред гостите бяха още Соломон Паси – президент на Атлантическия клуб в България, Полина Карастоянова – изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, адвокат Биляна Тончева…

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