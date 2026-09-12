Уникално училище. Наш град строи нещо невиждано
Направиха първа копка на математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“
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Направиха първа копка на математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“
МОН прави нови учебни програми
Скоро кандидатите за петокласници в математическите гимназии ще могат да бъдат класирани и с резултатите от изпита в четвърти клас, казаха от МОН. До...
Учениците от Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" ще се обучават в модерни кабинети по химия и биология. Това обяви столичният кмет...
В Районна прокуратура-Казанлък се води досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по член 356 от Наказателния кодекс (нарушава...
Благоевград. С бой и кръв започна учебният ден в сряда в природо-математическата гимназия „Акад. С. Корольов" в Благоевград. Две ученички се скубаха...