Левски се подсилва с крило
24-годишният бразилец може да играе както отдясно, така и отляво на атаката
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24-годишният бразилец може да играе както отдясно, така и отляво на атаката
Той изигра 21 мача за "армейците“ и се отчете само с 1 гол и 6 асистенци
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