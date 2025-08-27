Ново 20 за бившето крило на ЦСКА

Бившето крило на ЦСКА Джейсън Локило много бързо си намери нов отбор. Белгиецът стори това броени дни след раздялата с „червените“ от София.
Локило подписа за 2 години с полския eлитен Пяст Гливице, съобщиха официално от клуба.
Както е известно, бързакът пристигна в ЦСКА през миналото лято, но не остави добри впечатления. Той изигра 21 мача за „армейците“ и се отчете само с 1 гол и 6 асистенции.
Миналият през английските Кристъл Палъс, Донкастър и Хъл Сити футболист вече е играл в полския елит – за Гурник Ленчна през 2021/22.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com