Ново 20 за бившето крило на ЦСКА

Бившето крило на ЦСКА Джейсън Локило много бързо си намери нов отбор. Белгиецът стори това броени дни след раздялата с „червените“ от София.

Локило подписа за 2 години с полския eлитен Пяст Гливице, съобщиха официално от клуба.

Както е известно, бързакът пристигна в ЦСКА през миналото лято, но не остави добри впечатления. Той изигра 21 мача за „армейците“ и се отчете само с 1 гол и 6 асистенции.

Миналият през английските Кристъл Палъс, Донкастър и Хъл Сити футболист вече е играл в полския елит – за Гурник Ленчна през 2021/22.

