Легендата на Манчестър Юнайтед съсипа клуба

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс постави под въпрос трансферната политика на клуба. Той се спря на трансфера на Расмус Хойлунд от Аталанта на "Олд Трафорд" през 2023 година.

"Отборът имаше Расмус Хойлунд, 22-годишен, който пристигна, когато беше на 20. Юнайтед разполагаше само с един централен нападател и всичко зависеше само от него, той беше под сериозно напрежение и не можеше да се справи. Трябваше да има трима или четирима централни нападатели. И какво направиха това лято?

Пуснаха го и купиха друг, много подобен играч - Бенямин Шешко. Той е на 22. Започна силно и изглежда, че става все по-добър. Къде е здравият разум във всичко това?", каза бившият халф на Манчестър Юнайтед в подкаста "Добрият, лошият и футболът".

Расмус Хойлунд премина под наем за една година в Наполи през това лято.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com