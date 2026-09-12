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Ще внасяме газ от Ангола

Ще внасяме газ от Ангола

Пращаме търговски представители в САЩ, Катар и Куба Ангола е една от страните, с които бихме могли да се договорим да внасяме втечнен газ. Това заяви...

25 юли | 21:15
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