Жребият е хвърлен: Двубой между двете ЦСКА на старта на новия турнир

Жребият за новия футболен турнир Купата на Елита предложи любопитни сблъсъци още на четвъртфиналите. ЦСКА ще се изправи срещу ЦСКА 1948, а шампионът Левски ще срещне Арда в битка за място сред най-добрите четири.

Надпреварата беше анонсирана от Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига и ще събере осем отбора от родния елит в директни елиминации.

Един от най-интригуващите двубои в първото издание на турнира противопоставя ЦСКА и ЦСКА 1948. Левски пък ще трябва да преодолее Арда по пътя към трофея.

Жребият отреди още Ботев (Пловдив) да се изправи срещу Ботев (Враца), докато Черно море ще има за съперник Локомотив (Пловдив).

Четвъртфиналите за Купата на Елита:

Ботев (Пловдив) – Ботев (Враца)

Черно море – Локомотив (Пловдив)

ЦСКА – ЦСКА 1948

Левски – Арда

Общият награден фонд на Купата на Елита ще бъде 720 000 евро.

Всеки от осемте участници ще получи по 75 000 евро. За отборите, достигнали до полуфиналите, са предвидени по 96 000 евро, а финалистите ще вземат по 150 000 евро.

Първият четвъртфинал е предвиден за 14 октомври, когато домакин ще бъде Ботев (Пловдив). На 21 октомври своя мач трябва да изиграе Черно море, който също ще бъде домакин.

Двубоите на Левски и ЦСКА са планирани съответно за 6 и 7 февруари.

Полуфиналите в новия турнир ще се проведат през март, а първият носител на Купата на Елита трябва да бъде определен на 7 април.