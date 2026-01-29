Свиреп жребий дебне на баражите в Шампионска лига

Ясни са всички отбори, които се класираха за елиминационните фази в Шампионската лига.

Арсенал, Байерн, Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг и Манчестър Сити са на осминафиналите в най-престижното клубно състезание в Европа.

Следващи в редиците са Реал Мадрид, Интер, ПСЖ, Нюкасъл, Ювентус, Атлетико Мадрид, Аталанта, Байер Леверкузен, Борусия Дортмунд, Олимпиакос, Брюж, Галтасарай, Монако, Карабах, Бодь/Глимт и Бенфика.

Тези отбори ще играят в плейофите, за да стигнат до осминафиналите на турнира. Първите мачове са насрочени на 17 и 18 февруари. Реваншите ще се проведат на 24 и 25 февруари 2026 г.

Жребият за плейофите на Шампионската лига ще се проведе на 30 януари. Церемонията ще започне в 13:00 ч. наше време.

Ето и всички потенциални двойки, като един срещу друг ще играя непоставени срещу поставени, което се определя от крайното класиране. Ддолу в прикачената графика можете да видите цяла схема на турнира.

Непоставени срещу поставени отбори:

Монако/Карабах срещу ПСЖ/Нюкасъл;

Брюж/Галатасарай срещу Ювентус/Атлетико Мадрид;

Бодьо/Глимт/Бенфика срещу Реал Мадрид/Интер;

Борусия Дортмунд/Олимпиакос срещу Аталанта/Байер Леверкузен;

Карабах/Монако срещу Нюкасъл/ПСЖ;

Галатасарай/Брюж срещу Атлетико Мадрид/Ювентус;

Бенфика/Бодьо/Глимт срещу Интер/Реал Мадрид;

Олимпиакос/Борусия Дортмунд срещу Байер Леверкузен/Аталанта.

