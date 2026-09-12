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Щои мачове се предават в нашия ефир
Той ще се тегли на 30 януари от 13 часа наше време
УЕФА решава във вторник за баражите
Кирил Десподов може да пропусне мачовете за класиране на Евро 2020
Левски приема Етър на "Георги Аспарухов"
"Белите" измъкнаха 1:0 над Ботев (Вр) след продължения
Баражите за Европейското първенство през 2016-та година във Франция бяха изтеглени в Нион, Швейцария, като осем отбора ще запълнят четирите квоти за у...
Златан: Световното няма да струва без мен
С хеттрик на Роналдо португалците се класираха за Бразилия
Париж. Двадесет години по-късно - дежа вю за Франция. След отпадането на "петлите" от САЩ 1994, тимът сега е изправен пред нова сериозна опасност да п...
Кристиано Роналдо помогна на Португалия за 1:0 в първия мач срещу Швеция от баражите за място на световното първенство в Бразилия. Звездата на "Реа...
В петък ще се изиграят първите срещи от баражите в Европа за класиране на световното първенство в Бразилия през 2014 г. С най-голям интерес се очакв...
Цюрих. Португалия излиза срещу Швеция, а Франция ще спори с Украйна на баражите в Зона Европа за класиране на Световното първенство в Бразилия. Жреби...