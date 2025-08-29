Късметлийски жребий за Лудогорец в Лига Европа

Българският шампион Лудогорец (Разград) получи доста приемлив жребий за основната фаза на турнира Лига Европа, след като от първа урна получи шотландския Глазгоу Рейнджърс и испанския Бетис. Разградчани се разминаха с топ-фаворитите в турнира като Рома (Италия), Порто (Португалия), Лил (Франция) и Астън Вила (Англия).

Футболистите на треньора Руи Мота ще гостуват в Глазгоу и ще бъдат домакини на Бетис (Севиля).

От втора урна се паднаха отборите на ПАОК (Солун) с българския национал Кирил Десподов в състава и Ференцварош, докато Ница (Франция) и Йънг Бойс (Швейцария) са от трета. От последната урна дойдоха пък Селта (Виго, Испания) и Малмьо (Швеция).

Точните дати и часове все още не са известни и УЕФА трябва да направи пълната програма в рамките на едно денонощие.

Срещите започват на 24/25 септември, а следващите дати са 2-и октомври, 23-и октомври, 6-и ноември, 27-и ноември и 11 декември през 2025-а година. Двата кръга след Нова година са на 22-и и на 29-и януари 2026-а.

През този сезон турнирът Лига Европа, както и другите турнири на УЕФА, се провеждат в нов формат. Всичките 36 отбора, достигнали до основната фаза, са включени в една група. Всеки отбор играе осем мача – четири като домакин и четири като гост, срещу два отбора от всяка от четирите урни. След като се изиграят срещите се прави крайно класиране, като първите осем състава в него продължават директно на осминафинали. Съставите от 9-о до 24-о място се включват елиминационен плейофен кръг, а останалите отпадат.

Разградчани започнаха от Шампионската лига, но бяха отстранени от Ференцварош, с когото ще се срещнат отново тъй като и унгарците отпадаха, но от Карабах (Азербайджан). Вчера пък 14-кратните първенци елиминираха Шкендия (Тетово) от Република Северна Македония с общ резултат 4:3 от двата мача и влязоха във втория по сила турнир.

Програмата на Лудогорец предлага следните осем мача:

Глазгоу Рейнджърс (Шотландия) – гост

Бетис (Севиля, Испания) – домакин

ПАОК (Солун, Гърция) – домакин

Ференцварош (Унгария) – гост

Ница (Франция) – домакин

Йънг Бойс (Швейцария) – гост

Селта Виго (Испания) – домакин

Малмьо (Швеция) - гост

