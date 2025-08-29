Ламин Ямал и другите звезди на Барса излизат на "Васил Левски"

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте оповести групата за предстоящите световни квалификации срещу България и Турция. Европейският шампион ще гостува на Националния стадион "Васил Левски" на 4 септември от 21:45 ч.
Най-голямо присъствие имат Барселона - със седем свои представители, сред които младата сензация Ламин Ямал. От Реал Мадрид в състава попадат двама играчи, като капитанът Дани Карвахал и халфът на Манчестър Сити Родри се завръщат след дълго отсъствие заради травми.
Алваро Мората, който вече играе за италианския Комо, също е сред избраниците. Нападателят Саму Омородион не е повикан, а контузиите извадиха от сметките Иско, както и левите бранители Алехандро Балде и Алваро Карерас.
Де ла Фуенте даде шанс и на един новак - юношата на Бетис Хесус Родригес, който през лятото също премина в Комо.
Съставът на Испания:
-
Вратари: Унай Симон (Атлетик Билбао), Давид Рая (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосиедад)
-
Защитници: Дани Карвахал (Реал Мадрид), Педро Поро (Тотнъм), Робин льо Норман (Атлетико Мадрид), Дийн Хаусен (Реал Мадрид), Дани Вивиан (Атлетик Билбао), Пау Кубарси (Барселона), Марк Кукурея (Челси), Алехандро Грималдо (Байер Леверкузен)
-
Полузащитници: Родри (Манчестър Сити), Мартин Субименди (Арсенал), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри (Барселона), Микел Мерино (Арсенал), Гави (Барселона), Фермин Лопес (Барселона)
-
Нападатели: Алваро Мората (Комо), Микел Оярсабал (Реал Сосиедад), Феран Торес (Барселона), Дани Олмо (Барселона), Нико Уилямс (Атлетик Билбао), Ламин Ямал (Барселона), Йереми Пино (Виляреал), Хесус Родригес (Комо)
