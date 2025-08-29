Ламин Ямал и другите звезди на Барса излизат на "Васил Левски"

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте оповести групата за предстоящите световни квалификации срещу България и Турция. Европейският шампион ще гостува на Националния стадион "Васил Левски" на 4 септември от 21:45 ч.

Най-голямо присъствие имат Барселона - със седем свои представители, сред които младата сензация Ламин Ямал. От Реал Мадрид в състава попадат двама играчи, като капитанът Дани Карвахал и халфът на Манчестър Сити Родри се завръщат след дълго отсъствие заради травми.

Алваро Мората, който вече играе за италианския Комо, също е сред избраниците. Нападателят Саму Омородион не е повикан, а контузиите извадиха от сметките Иско, както и левите бранители Алехандро Балде и Алваро Карерас.

Де ла Фуенте даде шанс и на един новак - юношата на Бетис Хесус Родригес, който през лятото също премина в Комо.

Съставът на Испания:

Вратари: Унай Симон (Атлетик Билбао), Давид Рая (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосиедад)

Защитници: Дани Карвахал (Реал Мадрид), Педро Поро (Тотнъм), Робин льо Норман (Атлетико Мадрид), Дийн Хаусен (Реал Мадрид), Дани Вивиан (Атлетик Билбао), Пау Кубарси (Барселона), Марк Кукурея (Челси), Алехандро Грималдо (Байер Леверкузен)

Полузащитници: Родри (Манчестър Сити), Мартин Субименди (Арсенал), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри (Барселона), Микел Мерино (Арсенал), Гави (Барселона), Фермин Лопес (Барселона)

Нападатели: Алваро Мората (Комо), Микел Оярсабал (Реал Сосиедад), Феран Торес (Барселона), Дани Олмо (Барселона), Нико Уилямс (Атлетик Билбао), Ламин Ямал (Барселона), Йереми Пино (Виляреал), Хесус Родригес (Комо)

