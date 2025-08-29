Луис де ла Фуенте се произнесе за България

Испания гостува в София на 4 септември от 21:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте обяви на кои футболисти ще разчита за предстоящите световни квалификации срещу България и Турция. Специалистът говори пред медиите и коментира "трикольорите".

"Много ме притеснява България. Това е първият мач. Трябва да сме много концентрирани. След това ще мислим за Турция, ще бъде много трудно гостуване. Турция има страхотен треньор и много добри футболисти, но трябва да се концентрираме върху България. България има по-непознати футболисти, но играят добър футбол и ще дадат всичко от себе си.

Това е нов етап. Имаме много трудна квалификационна група. Хубаво е, че всички говорят за Световното, но имаме първо квалификации. Карвахал и Родри ще бъдат изключително важни за нас заради опита, с който разполагат.

Ако бях усетил натиск, щях да го доведа. Не чувствам никакъв натиск към него или към някой друг. Винаги казвам едно нещо. Познаваме играчите си от много време, работим с голяма част от играчите още от отбора до 21 години. Имаме най-добрия треньор на вратарите, познава всички тях. Жоан Гарсия можеше да бъде с нас сега, но можеше да бъде с нас и миналата година, когато не беше в Барселона. Тук няма играчи на клубове, всички играчи са от националния отбор на Испания. Най-важното е да защитаваш емблемата и отбора. Това е най-важното. Няма значение от кой клубен отбор колко играчи има. Жоан е страхотен играч. Има много играчи, които са близо до националния отбор. Има някои, които нямаше как да дойдат по различни причини. Трябва да празнуваме играчите, които са тук.

Идват много тежки квалфикации. Виждате, че Италия пропусна две Световни първенства. Ще направим стъпките, които трябва да преминем. Много е трудно да печелиш на Световни. Финалите са, за да се играят. Можеш да играеш по-добре от съперника и да загубиш. Първо трябва да се класираме.

Ламин Ямал няма нужда да си слага корона, а магическа шапка, защото е магьосник. Не е случайност, че е тук на 18 години. Тренира повече от всички, дава изключително много на терена, има изключителен талант. Няма нужда да се говори за това какви празненства прави. Когато говорим за Карлос Алкарас, трябва да се фокусираме върху многото труд, който хвърля, а не дали е отишъл на Ибиса, същото е с Ламин", каза Де ла Фуенте, предаде "Топ спорт".

