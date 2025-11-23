Скандал във Формула 1! Норис и Пиастри заплашени с дисквалифициране

Пилотите на МакЛарън Ландо Норис и Оскар Пиастри може да бъдат дисквалифицирани от състезанието за Голямата награда на Лас Вегас във Формула 1.

От ФИА заявиха, че разследват двамата заради дървената дъска, която е в основата на болидите на всички пилоти. Замерванията на федерацията са показали, че и при двамата тя е била с по-малката от нужната дебелина от 9 милиметра. Предстои решение по казуса.

Норис финишира втори, а Пиастри остана четвърти в класирането в надпреварата в Невада.

Заради същото нарушение пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън вече бяха дисквалифицирани от Гран при на Китай в началото на сезона, а подобна съдба сполетя и Нико Хюлкенберг в Бахрейн.

Ако ФИА реши да отстрани Норис и Пиастри и от резултатите в Лас Вегас, големият печеливш ще бъде лидерът на Ред Бул Макс Верстапен. Той се стреми към пета поредна световна титла и при отнемане на точките на Норис преднината му ще бъде само 24 точки вместо сегашните 42, а освен това ще изравни и Пиастри, който е само на 12 точки пред него.

До края на сезон 2025 във Формула 1 остават два кръга по пистите на Катар и Абу Даби.

