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Жан Тод остава начело на ФИА

Жан Тод остава начело на ФИА

Париж. Жан Тод ще остане президент на Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) за втори пореден мандат. Единственият опонент на французина – б...

15 ноември | 7:39
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