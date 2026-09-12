ФИА с тежък удар по Никола Цолов. Счупи амбициите му
Причината е инцидент между него и Себастиан Монтоя
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Причината е инцидент между него и Себастиан Монтоя
ФИА откри нарушение в болидите на МакЛарън и титлата на Верстапен може рязко да се доближи
ФИА няма да гони пилота за лозунга на фланелката
Президентът на ФИА убеден, че светът ще види отново легендата във Формула 1
Рали спортът у нас ще продължи да се развива, категоричен е инж. Емил Панчев
Президентът на световната федерация Жан Тод с писмо до шефа на СБА
Хамилтън даде знак, че ще има нов-стар шампион Внимавайте, участници - "Биг брадър ви гледа!". Това ще бъде мотото на новия сезон във Формула 1. Той...
ФИА забрани към пилотите във Формула 1 да бъде подавана информация, отнасяща се до карането им, което на практика елиминира голяма част от съобщенията...
Париж. Жан Тод ще остане президент на Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) за втори пореден мандат. Единственият опонент на французина – б...
Берлин. Тази седмица е изслушването на Мерцедес пред Международния трибунал на ФИА, заради скандала с тестове на гуми за Пирели. Германският концерн...